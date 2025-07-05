«Коммерсантъ»: глава ЮГК Струков задержан при попытке вылететь за границу

По информации издания, предприниматель собирался вылететь из Челябинска в Турцию на принадлежащем ему бизнес-джете Bombardier (бортовой номер RA-67131) стоимостью более $50 млн. Но Росавиация запретила взлет уже готовому к вылету самолету, который ранее был арестован судебными приставами.