«Коммерсантъ»: глава ЮГК Струков задержан при попытке вылететь за границу
Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, глава «Южуралзолото» Константин Струков был задержан 5 июля при попытке покинуть Россию, сообщил «Коммерсантъ».
По информации издания, предприниматель собирался вылететь из Челябинска в Турцию на принадлежащем ему бизнес-джете Bombardier (бортовой номер RA-67131) стоимостью более $50 млн. Но Росавиация запретила взлет уже готовому к вылету самолету, который ранее был арестован судебными приставами.
В ходе осмотра воздушного судна у Струкова был изъят загранпаспорт, который к моменту задержания уже был аннулирован Главным управлением по вопросам миграции МВД России.
4 июля Струков заявил ТАСС, что находится на рабочем месте в Челябинской области и не планирует уклоняться от контактов с правоохранительными органами.
3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), принадлежащие Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.