Газета
Телеграм
Главная / Общество /

«Коммерсантъ»: глава ЮГК Струков задержан при попытке вылететь за границу

Ведомости

Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, глава «Южуралзолото» Константин Струков был задержан 5 июля при попытке покинуть Россию, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, предприниматель собирался вылететь из Челябинска в Турцию на принадлежащем ему бизнес-джете Bombardier (бортовой номер RA-67131) стоимостью более $50 млн. Но Росавиация запретила взлет уже готовому к вылету самолету, который ранее был арестован судебными приставами.

В ходе осмотра воздушного судна у Струкова был изъят загранпаспорт, который к моменту задержания уже был аннулирован Главным управлением по вопросам миграции МВД России.

4 июля Струков заявил ТАСС, что находится на рабочем месте в Челябинской области и не планирует уклоняться от контактов с правоохранительными органами.

3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), принадлежащие Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных