В «Шереметьево» изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) московского аэропорта «Шереметьево» нашли партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн руб. в багаже 35-летнего иностранного гражданина, который вылетал в Катар. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
142 единицы незадекларированного товара были обнаружены при сканировании чемоданов. Для дальнейшей проверки таможенники остановили пассажира при прохождении зеленого коридора. Он заявил, что приобрел предметы у знакомого в Москве за 21 000 руб. и не знал о необходимости декларирования. В ФТС указали, что число и предназначение багажа не позволяет отнести его к товарам для личного пользования. Партию признали коммерческой, а предметы изъяли.
По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.
3 июля сотрудники таможни в Дагестане пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию золотого лома на сумму 6 млн руб. В аэропорту Махачкалы при досмотре пассажира в зеленом коридоре таможенники нашли 65 предметов, которые были замаскированы под обычные вещи: пуговицы, ременные штифты, пряжку и пять монет Центробанка номиналом 2 и 5 руб., окрашенных в серебряный цвет. Мужчина сказал, что везет товар для перепродажи.
Экспертиза показала, что все изделия изготовлены из переплавленного золота 900-й пробы. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).