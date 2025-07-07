В «Шереметьево» изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов

142 единицы незадекларированного товара были обнаружены при сканировании чемоданов. Для дальнейшей проверки таможенники остановили пассажира при прохождении зеленого коридора. Он заявил, что приобрел предметы у знакомого в Москве за 21 000 руб. и не знал о необходимости декларирования. В ФТС указали, что число и предназначение багажа не позволяет отнести его к товарам для личного пользования. Партию признали коммерческой, а предметы изъяли.