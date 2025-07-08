Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян
За минувшую неделю в результате украинских атак погибли 17 жителей российских регионов. Были ранены 142 человека, среди них – восемь детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
По его словам, больше всего людей пострадали в Белгородской и Херсонской областях, Удмуртии и Донецкой народной республике. Наиболее часто под удары украинских беспилотных летательных аппаратов попадали Белгородская, Курская и Брянская области. Обстрелы Белгородской области были усилены наряду с атаками дронов.
В один из дней только по территории Краснояружского района было выпущено 146 боеприпасов. Всего за неделю в регионе в результате атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранения получили 39 мирных жителей, погибли два человека», – рассказал Мирошник.
В общей сложности за неделю противник выпустил 2800 различных боеприпасов по регионам России.
С вечера 7 июля российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков информировал, что была совершена атака на поселок Борисовка. Трое получили ранения, среди них – полуторагодовалая девочка.