Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян

По его словам, больше всего людей пострадали в Белгородской и Херсонской областях, Удмуртии и Донецкой народной республике. Наиболее часто под удары украинских беспилотных летательных аппаратов попадали Белгородская, Курская и Брянская области. Обстрелы Белгородской области были усилены наряду с атаками дронов.