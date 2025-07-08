Бывший военный из Челябинска продал Украине фотографии военной техники за $80
Бывший российский контрактник, задержанный при попытке перейти на сторону Украины, этапирован в Москву для суда. 23-летний ефрейтор, чье имя не разглашается, обвиняется в передаче секретной информации украинской стороне за $80 и попытке вступления в запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По версии следствия, военнослужащий передал фотографии российской техники и складов с вооружением представителям ВСУ, получив два платежа ($30 и $50). Следом он приобрел военную форму через маркетплейс, подал заявку на вступление в «Легион» и пытался пересечь границу под видом увольнения.
Сам обвиняемый не считает, что нарушил закон. «Признаю фактическую сторону дела, но не считаю, что совершил какое-то преступление, вину не признаю», – цитируются в документах его слова.
Теперь ему вменяют госизмену (ст. 275 УК), дезертирство (ст. 338), отмывание денег (ст. 174.1) и попытку участия в террористической организации (ст. 205.5). Максимальное наказание — пожизненное заключение. Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.