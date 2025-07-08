Бывший военный из Челябинска продал Украине фотографии военной техники за $80

Бывший российский контрактник, задержанный при попытке перейти на сторону Украины, этапирован в Москву для суда. 23-летний ефрейтор, чье имя не разглашается, обвиняется в передаче секретной информации украинской стороне за $80 и попытке вступления в запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.