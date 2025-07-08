Прокуратура: деньги парка «Патриот» ушли на дом сына экс-замминистра Попова
26 млн руб., выделенные на обустройство парка «Патриот», ушли на строительство дома, бани и гаража на земельном участке сына бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, объекты располагаются на территории одного из садовых некоммерческих товариществ Подмосковья. Все постройки – двухэтажный жилой дом, одноэтажная баня (гостевой дом) и двухэтажный гараж – были полностью завершены и оборудованы: произведена внутренняя отделка, установлены мебель и сантехника.
«При этом по документам проведенные работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка», – пояснили в Главной военной прокуратуре.
8 июля стало известно, что Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении бывших замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Для обеспечения приговора и возможного взыскания штрафа следствие наложило арест на имущество фигурантов. Обоих обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Расследование дела в отношении Попова продолжается.