Прокуратура: деньги парка «Патриот» ушли на дом сына экс-замминистра Попова

8 июля стало известно, что Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении бывших замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Для обеспечения приговора и возможного взыскания штрафа следствие наложило арест на имущество фигурантов. Обоих обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Расследование дела в отношении Попова продолжается.