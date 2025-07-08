В суд направили дела о хищении более 25 млн рублей у парка «Патриот»

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 г. бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, внося заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в документацию парка «Патриот», похитили более 25 млн руб. Действия подсудимых причинили Минобороны ущерб в особо крупном размере.