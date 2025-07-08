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В суд направили дела о хищении более 25 млн рублей у парка «Патриот»

Ведомости

В суд направлены уголовные дела о хищении более 25 млн руб. парка «Патриот». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На скамье подсудимых окажутся замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 г. бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, внося заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в документацию парка «Патриот», похитили более 25 млн руб. Действия подсудимых причинили Минобороны ущерб в особо крупном размере.

Для обеспечения приговора и возможного взыскания штрафа следствие наложило арест на имущество фигурантов дела на общую сумму свыше 100 млн руб.

«В ходе предварительного следствия Шестеров и Ахмедов признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве», – пояснили в СК.

Расследование дела в отношении Попова продолжается: ему инкриминируют мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

4 марта сообщалось, что двое бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» были осуждены за получение взятки в размере более 27 млн руб. Главный бухгалтер и начальник отдела закупок получили по девять лет колонии каждый.

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