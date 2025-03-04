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Двое экс-сотрудников центра «Патриот» осуждены за взятку более 27 млн рублей

Ведомости

Суд приговорил бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» – главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло – к девяти годам колонии каждого по уголовному делу о получении ими взятки в размере свыше 27,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Пучков и Трифоногло должны были контролировать исполнение 10 государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот», которые Минобороны заключило с ИП «Куваева». Однако они в 2021–2024 гг. получили от сотрудников исполнителя взятку на общую сумму свыше 27,5 млн руб. Деньги предназначались за общее покровительство при выполнении работ.

Фигуранты признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов).

Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет. На имущество обвиняемых военными следователями наложен арест.

В начале августа официальный представитель СК России Светлана Петренко также сообщила о задержании директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на работу парка и конгрессно-выставочного центра. В ноябре ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача сообщил, что фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, который был арестован 29 августа 2024 г. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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