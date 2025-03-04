Двое экс-сотрудников центра «Патриот» осуждены за взятку более 27 млн рублей
Суд приговорил бывших сотрудников конгрессно-выставочного центра «Патриот» – главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло – к девяти годам колонии каждого по уголовному делу о получении ими взятки в размере свыше 27,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Пучков и Трифоногло должны были контролировать исполнение 10 государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот», которые Минобороны заключило с ИП «Куваева». Однако они в 2021–2024 гг. получили от сотрудников исполнителя взятку на общую сумму свыше 27,5 млн руб. Деньги предназначались за общее покровительство при выполнении работ.
Фигуранты признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов).
Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет. На имущество обвиняемых военными следователями наложен арест.
В начале августа официальный представитель СК России Светлана Петренко также сообщила о задержании директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на работу парка и конгрессно-выставочного центра. В ноябре ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача сообщил, что фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, который был арестован 29 августа 2024 г. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.