Двое экс-сотрудников центра «Патриот» осуждены за взятку более 27 млн рублей

В начале августа официальный представитель СК России Светлана Петренко также сообщила о задержании директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на работу парка и конгрессно-выставочного центра. В ноябре ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача сообщил, что фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, который был арестован 29 августа 2024 г. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.