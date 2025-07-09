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Голикова рассказала об утроении детского бюджета с 2016 года

Ведомости

Консолидированный детский бюджет в России достиг 9,4 трлн руб. С 2016 г. показатель увеличился в 3,1 раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции «Единая Россия», передает ТАСС.

Она также отметила, что федеральные расходы детского бюджета за девять лет выросли до 3,2 трлн руб., что больше первоначального количества денежных средств в 5,8 раза. По словам Голиковой, мониторинг этого вида бюджета проходит регулярно при совместной работе с министерством финансов РФ.

8 июля вице-премьер рассказала, что семейная налоговая выплата позволит жителям РФ получать ежегодно до 189 000 руб. Сумма будет зависеть от количества детей в семье. Минимальный объем выплаты, по данным Голиковой, – 56 000 руб. Это касается семей с работающими родителями, у которых два или более ребенка, а доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Такая помощь станет доступна с июня 2026 г. для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей.

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