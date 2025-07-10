Минтруд опроверг сведения о планах завезти в Россию 1 млн мигрантов из Индии

О том, что в Россию приедут 1 млн человек из Индии, заявил 9 июля глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Тогда он сослался на информацию, которую «слышал от своих индийских коллег». Он также анонсировал открытие в Екатеринбурге генконсульства этой страны для решения подобных вопросов.