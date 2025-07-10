Минтруд опроверг сведения о планах завезти в Россию 1 млн мигрантов из Индии
В Минтруде назвали не соответствующими действительности данные о намерении России привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии, чтобы компенсировать дефицит высококвалифицированных кадров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там уточнили, что по квоте в 2025 г. из Индии могут приехать 71 817 трудовых мигрантов.
О том, что в Россию приедут 1 млн человек из Индии, заявил 9 июля глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Тогда он сослался на информацию, которую «слышал от своих индийских коллег». Он также анонсировал открытие в Екатеринбурге генконсульства этой страны для решения подобных вопросов.
Квоты, по данным ведомства, формируются заранее и зависят от заявок регионов и работодателей. Ввоз граждан стран, с которыми у России действует визовый режим, для осуществления трудовой деятельности может быть осуществлен только в рамках установленных лимитов, пояснили в Минтруде.
Как отметили в пресс-службе, общая квота на привлечение иностранных работников в 2025 г. достигает 234 900 человек. На Свердловскую область из этого количества приходится 4343 работника (значение показателя указано для всех стран). Сейчас в регион привлечено только 13,6% от нормы.