В Россию приедет 1 млн трудовых мигрантов из Индии из-за нехватки кадров
В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита высококвалифицированных кадров. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – пояснил он в интервью агентству ЕАН.
По его словам, российским промышленным предприятиям нужно наращивать производственные мощности, однако регион испытывает острую нехватку рабочей силы. Часть сотрудников задействована в спецоперации на Украине, а молодые люди не стремятся работать на заводах, что, по мнению Беседина, связано с «идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране».
Кроме Индии, работа ведется также со Шри-Ланкой и Северной Кореей. Однако, как отметил глава палаты, сотрудничество с трудовыми мигрантами из этих государств может оказаться сложным.
Новые работники будут направлены преимущественно в металлургическую и машиностроительную отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты.
8 июля Следственный комитет России сообщил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, включая особо тяжкие деяния. За первые пять месяцев 2025 г. количество таких преступлений увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 18 873 случаев. Доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве правонарушений в стране выросла с 4,3% до 5%.