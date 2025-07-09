В Россию приедет 1 млн трудовых мигрантов из Индии из-за нехватки кадров

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – пояснил он в интервью агентству ЕАН.