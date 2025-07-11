Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко сообщил о введении меры в 07:37 мск 11 июля. Он подчеркнул, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
С 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля, согласно данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего БПЛА – 53 единицы – были сбиты в Курской области.