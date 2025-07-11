F6: мошенники предлагают россиянам получить фейковые дивиденды
В рамках новой преступной схемы злоумышленники создали 47 фейковых сайтов, на которых от имени одной из российских компаний обещают выплатить гражданам несуществующие «июньские дивиденды», предупредили эксперты компании F6. На самом деле мошенники заставляют пользователей внести свои средства на депозит под предлогом возможности привлечь еще большие суммы обратно.
Преступники утверждают, что компанию обязали распределять часть дохода, полученного от продажи природных ресурсов, между гражданами РФ от 30 до 65 лет. Для получения суммы до 290 000 руб. пользователям якобы нужно не иметь задолженностей перед банками и пройти обязательное «собеседование со специалистом проекта» (сотрудником колл-центра мошенников).
Далее граждане оставляют свои личные данные – имя, фамилию и телефон, а затем вносят денежные средства на депозит по указанию «специалиста». Это может происходить несколько раз. Кроме того, на сайтах мошенники публикуют информацию о тех выплатах дивидендов, которые они якобы сделали прямо сейчас, и фейковые отзывы. В конце их схемы они перестают выходить на связь.
11 июля ВТБ также предупредил о новой мошеннической схеме, в рамках которой они звонят клиентам и под предлогом защиты просят вложить наличные в свой почтовый ящик или в абонентский слот по другому адресу. Через время мошенник вскрывает ящик и забирает деньги.