F6: мошенники предлагают россиянам получить фейковые дивиденды

Далее граждане оставляют свои личные данные – имя, фамилию и телефон, а затем вносят денежные средства на депозит по указанию «специалиста». Это может происходить несколько раз. Кроме того, на сайтах мошенники публикуют информацию о тех выплатах дивидендов, которые они якобы сделали прямо сейчас, и фейковые отзывы. В конце их схемы они перестают выходить на связь.