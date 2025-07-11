ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с почтовыми ящиками
ВТБ предупредил о том, что мошенники стали использовать новую схему, связанную с просьбой жертвы вложить накопленные средства в почтовый ящик.
По данным ВТБ, злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и говорят, что средства жертвы якобы находятся в опасности. После этого они под предлогом защиты просят вложить наличные в свой почтовый ящик или в абонентский слот по другому адресу. Через время мошенник вскрывает ящик и забирает деньги, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Эксперты компании F6 8 июля предупредили, что в России зафиксирован масштабный рост мошеннических схем, связанных с оплатой проезда по автомагистралям и скоростным дорогам в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Согласно их данным, только одна из преступных группировок создала 39 фишинговых доменов на транспортную тематику. Большая часть поддельных сайтов имитировала официальные ресурсы для пополнения счета Московского скоростного диаметра, петербургской транспортной карты и платных автодорог России. Основная волна появления таких ресурсов пришлась на май – накануне отпускного сезона.