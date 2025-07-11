ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с почтовыми ящиками

По данным ВТБ, злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и говорят, что средства жертвы якобы находятся в опасности. После этого они под предлогом защиты просят вложить наличные в свой почтовый ящик или в абонентский слот по другому адресу. Через время мошенник вскрывает ящик и забирает деньги, говорится в сообщении пресс-службы банка.