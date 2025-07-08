F6: мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда по дорогам

Опасность поддельных сайтов заключается в том, что они практически полностью копируют дизайн официальных порталов и нередко успешно индексируются поисковыми системами. Например, один из мошеннических ресурсов, предлагающий оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру, занял верхние строчки в результатах поиска.