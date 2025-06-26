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F6: мошенники распространяют программы-майнеры через онлайн-библиотеки

Ведомости

Специалисты Центра кибербезопасности F6 выявили на платформах популярных бесплатных онлайн-библиотек вредоносный код, заражающий компьютеры пользователей программами-майнерами для скрытой добычи криптовалют. Книжные сайты с совокупной аудиторией около 9 млн посетителей в месяц могли быть взломаны злоумышленниками, говорится в сообщении компании.

Весной 2025 г. аналитики Центра с помощью системы F6 Managed XDR зафиксировали инцидент на одном из устройств компании-клиента. Вредоносный код изменил настройки антивируса, добавив исключения, и запустил на компьютере жертвы ряд скрытых процессов. После локализации угрозы выяснилось, что пользователь вручную загрузил файл с ресурса Flibusta и открыл его. Архив содержал код для обхода защиты, закрепления в системе и майнер криптовалюты.

Встроенный в сайт скрипт настроен так, что майнер загружается только на компьютерах. При посещении сайта со смартфона злоумышленники могут похитить только логин и пароль пользователя, если он введет их в форму авторизации.

С помощью графового анализа Graph Threat Intelligence аналитики F6 обнаружили и другие ресурсы с электронными книгами, которые, предположительно, было взломаны. Ежемесячная аудитория этих платформ – около 9 млн пользователей, причем примерно 10% из них заходят на ресурсы с компьютеров.

Подобный скрипт также был распознан и на других русскоязычных и зарубежных ресурсах разной тематики: на сайтах интернет-магазинов и онлайн-площадках для хобби. В компании рекомендовали гражданам пользоваться только проверенными источниками и избегать сомнительных ссылок.

Пиратский сайт Flibusta работает с 2009 г., на нем бесплатно публикуют электронные версии книг на разных языках. В апреле 2016 г. из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta, а также ограничил доступ к двум копиям этого сайта. В октябре стало известно о смерти основателя Flibusta, скрывавшегося под ником Stiver. Однако поклонники ресурса продолжают поддерживать его функционирование.

18 июня F6 сообщила о запуске открытой платформы «Антифишинг» для противодействия онлайн-мошенничеству. Пользователи могут сообщать о фишинговых сайтах, письмах, ссылках и вредоносных приложениях, даже если они пришли в личных сообщениях мессенджеров или соцсетей. Эксперты компании проверяют данные и передают их регуляторам и профильным организациям для блокировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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