F6: мошенники распространяют программы-майнеры через онлайн-библиотеки

Пиратский сайт Flibusta работает с 2009 г., на нем бесплатно публикуют электронные версии книг на разных языках. В апреле 2016 г. из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta, а также ограничил доступ к двум копиям этого сайта. В октябре стало известно о смерти основателя Flibusta, скрывавшегося под ником Stiver. Однако поклонники ресурса продолжают поддерживать его функционирование.