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F6 запустила платформу для борьбы с киберпреступностью

Ведомости

Разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6 запустил открытую платформу «Антифишинг» для противодействия онлайн-мошенничеству. Об этом говорится в сообщении компании.

Пользователи могут сообщать о фишинговых сайтах, письмах, ссылках и вредоносных приложениях, даже если они пришли в личных сообщениях мессенджеров или соцсетей. Эксперты F6 проверяют данные и передают их регуляторам и профильным организациям для блокировки.

В компании отметили, что киберпреступники наращивают объемы фишинговых и скам-атак. За прошлый год среднее количество поддельных ресурсов на один популярный бренд выросло на 28% – с 7878 до 10 112. Рост угроз связан с развитием мошеннических сообществ и партнерских программ. Основной метод проникновения в инфраструктуры организаций – фишинговые рассылки. Большая часть сообщений с вредоносным программным обеспечением чаще всего содержат шпионские программы и инфостилеры. Злоумышленники повышают качество комбинированных атак на пользователей Android, в том числе фишинг, социальную инженерию и вредоносные приложения.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем: использование приложения NFCGate для перехвата данных банковских карт, сезонные фишинговые схемы с летним отдыхом, вариации схемы Fake Date (поддельные билеты, фейковые услуги салонов красоты), угоны аккаунтов в Telegram и WhatsApp, фейковые опросы с вознаграждениями, мошеннические предложения подработки, поддельные сайты лотерей и торговых сетей, а также схема «Мамонт» с хищением денег и данных карт при оплате или продаже товаров или услуг.

17 июня Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если же клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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