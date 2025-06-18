F6 запустила платформу для борьбы с киберпреступностью

17 июня Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если же клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.