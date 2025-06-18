F6 запустила платформу для борьбы с киберпреступностью
Разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6 запустил открытую платформу «Антифишинг» для противодействия онлайн-мошенничеству. Об этом говорится в сообщении компании.
Пользователи могут сообщать о фишинговых сайтах, письмах, ссылках и вредоносных приложениях, даже если они пришли в личных сообщениях мессенджеров или соцсетей. Эксперты F6 проверяют данные и передают их регуляторам и профильным организациям для блокировки.
В компании отметили, что киберпреступники наращивают объемы фишинговых и скам-атак. За прошлый год среднее количество поддельных ресурсов на один популярный бренд выросло на 28% – с 7878 до 10 112. Рост угроз связан с развитием мошеннических сообществ и партнерских программ. Основной метод проникновения в инфраструктуры организаций – фишинговые рассылки. Большая часть сообщений с вредоносным программным обеспечением чаще всего содержат шпионские программы и инфостилеры. Злоумышленники повышают качество комбинированных атак на пользователей Android, в том числе фишинг, социальную инженерию и вредоносные приложения.
Среди наиболее распространенных мошеннических схем: использование приложения NFCGate для перехвата данных банковских карт, сезонные фишинговые схемы с летним отдыхом, вариации схемы Fake Date (поддельные билеты, фейковые услуги салонов красоты), угоны аккаунтов в Telegram и WhatsApp, фейковые опросы с вознаграждениями, мошеннические предложения подработки, поддельные сайты лотерей и торговых сетей, а также схема «Мамонт» с хищением денег и данных карт при оплате или продаже товаров или услуг.
17 июня Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если же клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет.