На мошенников можно будет написать заявление через «Госуслуги»Власти готовят второй пакет мер по борьбе с киберпреступностью
Власти рассматривают возможность подачи заявлений в МВД о мошенничестве через портал «Госуслуги». Такая мера включена во «второй пакет» инициатив по борьбе с цифровым мошенничеством, который сейчас разрабатывается по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, сообщил «Ведомостям» представитель его аппарата.
Документ находится на стадии межведомственного согласования и пока не поступал в аппарат правительства, подчеркнул представитель Григоренко. Поэтому говорить о сроках его внесения в Госдуму преждевременно, добавил он.
В начале 2024 г. уже был принят «первый пакет» – комплексный закон, включающий около 30 мер по защите граждан в цифровой среде. Среди них – запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, блокировка смс с кодами от «Госуслуг», если человек в момент получения разговаривает по телефону, а также возможность самозапрета на смс-рассылки и спам-обзвоны. Последние меры вступят в силу с 1 августа и 1 сентября 2025 г. соответственно.
Всего во втором пакете более десяти новых мер. В частности, они касаются регулирования оборота банковских карт, создания инструментов контроля сделок с недвижимостью, а также введения ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений и за незаконный оборот сим-карт, перечислил представитель вице-премьера. Также обсуждается возможность блокировки звонков с зарубежных номеров по умолчанию, при этом абонент сможет для себя снять этот запрет, если ему нужны такие входящие, писал Forbes.
«Говорить о том, войдет та или иная мера в итоговую версию законопроекта, пока рано», – заявил представитель Минцифры. Документ еще может меняться с учетом предложений ведомств и отрасли, уточнил он. Собеседник добавил, что «борьба с кибермошенничеством остаётся важнейшим направлением, а защита граждан — ключевым приоритетом».
МВД завалит жалобами
По мнению директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, возможность подачи заявлений о мошенничестве через Госуслуги – шаг в сторону снижения бюрократических барьеров. Это сокращает время на визиты в полицию, особенно для жителей удаленных регионов, считает он.
По мнению Бедерова, пошаговые инструкции на портале упростят процесс, а анализ поступающих данных позволит выявлять общие схемы мошенничества и оперативно обновлять меры защиты со стороны ЦБ и ФСТЭК. Вместе с тем, по словам эксперта, МВД может столкнуться с нехваткой ресурсов и экспертов по расследованию киберпреступлений. Он опасается, что это может привести к потоку формальных отказов. «Реальную эффективность покажут такие меры, как привлечение к ответственности дропперов, регулирование оборота сим-карт и контроль за применением ИИ», — добавил Бедеров.
Кроме того, отсутствует механизм ответственности для граждан, которые могут сознательно или по ошибке засыпать органы внутренних дел сообщениями, не связанными с реальными фактами мошенничества или иных противоправных действий, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, это существенно увеличит нагрузку на органы внутренних дел, которым придется отфильтровывать настоящие правонарушения и попытки кибермошенничества от ложных сообщений, ошибок или субъективных мнений граждан. Наконец, отмечает Лукацкий, потребуется изменение Уголовно-процессуального кодекса, что само по себе является сложной задачей.
Заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин считает, что новая инициатива может стать важным элементом в борьбе с цифровым мошенничеством, особенно при условии координации между разными ведомствами. «Если при подаче такого заявления будет предусмотрена возможность оповещения не только МВД, но и, например, банков, то это будет очень эффективным инструментом, – считает он. – Также необходимо интенсифицировать взаимодействие ЦБ, банков, МВД и операторов связи, чтобы эффективнее расследовать такие преступления – находить виновных и возвращать украденные деньги».
Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али считает подачу заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуг» обоснованной и технологически реализуемой мерой. «»Госуслуги» позволяют идентифицировать пользователя и, по сути, выступают как аналог электронной подписи. Это может быть оправдано и с практической точки зрения, если электронный формат обращения позволит правоохранительным органам и банкам быстрее реагировать на такие случаи», – отметил он.
Ответственность за ИИ
В то же время Али выразил сомнение в эффективности предложений о введении ответственности за использование ИИ при совершении правонарушений. «Были идеи приравнять применение ИИ к отягчающим обстоятельствам, например, при мошенничестве с дипфейками, – напомнил юрист. – Но такой подход вызывает вопросы: чем ИИ хуже других инструментов, не совсем ясно. Жесткие санкции вряд ли сократят число злоумышленников, использующих такие технологии».
По его мнению, любые меры, касающиеся регулирования ИИ, должны разрабатываться с учетом позиции отрасли. «Экосистема уже начала саморегулироваться – принят кодекс этики, другие рамочные документы. Если не учитывать этот опыт, есть риск затормозить развитие российских ИТ-компаний», — предупредил он.
По словам Лукацкого, сейчас сложно определить, что считать применением ИИ при совершении преступлений или правонарушений. Законопроект по применению ИИ, внесенный в этом году, был отозван именно потому, что не давал четкого ответа на этот вопрос, подчеркивает он. «Например, если человек создает дипфейк для шутливых розыгрышей друзей, это применение ИИ, – поясняет эксперт. – Но можно ли считать это правонарушением с отягчающими обстоятельствами? Скорее всего, нет. Таких примеров можно привести множество».