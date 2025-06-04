На мошенников можно будет написать заявление через «Госуслуги»

По словам Лукацкого, сейчас сложно определить, что считать применением ИИ при совершении преступлений или правонарушений. Законопроект по применению ИИ, внесенный в этом году, был отозван именно потому, что не давал четкого ответа на этот вопрос, подчеркивает он. «Например, если человек создает дипфейк для шутливых розыгрышей друзей, это применение ИИ, – поясняет эксперт. – Но можно ли считать это правонарушением с отягчающими обстоятельствами? Скорее всего, нет. Таких примеров можно привести множество».