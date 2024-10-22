На сайте онлайн-библиотеки Flibusta сообщили о смерти основателя

Ранее у основателя выявили онкологическое заболевание. В записке он попросил прекратить все сборы на лечение. 24 сентября Stiver сообщил о вынужденном закрытии сайта онлайн-библиотеки из-за смертельной болезни. В аккаунте Flibusta в X вечером 22 октября появилось сообщение со словами «R.I.P.» и ссылкой на пост пользователя, который и опубликовал сообщение Stiver.