На сайте онлайн-библиотеки Flibusta сообщили о смерти основателя
На сайте пиратской онлайн-библиотеки Flibusta появилось сообщение о смерти основателя сервиса под псевдонимом Stiver. Он написал о намерении совершить эвтаназию, один из видов которой разрешили в Германии.
Ранее у основателя выявили онкологическое заболевание. В записке он попросил прекратить все сборы на лечение. 24 сентября Stiver сообщил о вынужденном закрытии сайта онлайн-библиотеки из-за смертельной болезни. В аккаунте Flibusta в X вечером 22 октября появилось сообщение со словами «R.I.P.» и ссылкой на пост пользователя, который и опубликовал сообщение Stiver.
Пиратский сайт Flibusta работает с 2009 г., на нем бесплатно публикуют электронные версии книг на разных языках. В апреле 2016 г. из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta, а также ограничил доступ к двум копиям этого сайта.