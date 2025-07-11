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В Москве опять начнутся дожди

Ведомости

В Москве начнутся ливни с 14 июля, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. На столицу прольется 1/5 от месячной нормы осадков.

«Следующая неделя стартует с мощных освежающих ливней – на метр московских улиц прольется 1,5-2 ведра дождевой воды», – написал Тишковец. Он добавил, что во вторник и среду вероятность грозовых дождей сохранится. Однако температура станет равна нормальным в середине лета значениям.

В выходные дни, 12 и 13 июля, воздух прогреется до +33...+35. Рекорд 1903 г. может быть побит – тогда в Москве температура поднялась до +34,5. Местами возможен кратковременный дождь.

По словам Тишковца, «экватор» лета с самыми высокими температурами воздуха в Центральной России будет пройден в эти дни. Обычно они приходятся на конец июля.

10 июля температура воздуха в центре Москвы достигла рекордных значений, превысив отметку в 35 градусов тепла. На территории Европейской России максимальная температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на берегу Таганрогского залива. Там столбик термометра поднялся до +39,1.

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