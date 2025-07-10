Температура воздуха в центре Москвы 10 июля превысила 35 градусов

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о рекордной температуре для 10 июля в Москве. По данным станции ВДНХ, воздух прогрелся до +33,7 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1996 г.