Температура воздуха в центре Москвы 10 июля превысила 35 градусов
10 июля температура воздуха в центре Москвы достигла рекордных значений, превысив отметку в 35 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до +35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: +34,9 градуса», – написал синоптик в своем Telegram-канале.
На территории Европейской России максимальная температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на берегу Таганрогского залива. Там столбик термометра поднялся до +39,1 градуса.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о рекордной температуре для 10 июля в Москве. По данным станции ВДНХ, воздух прогрелся до +33,7 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1996 г.
Также стало известно, что ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в Москве в 2025 г. Минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса, согласно данным базовой метеостанции ВДНХ.