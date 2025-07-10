Гидрометцентр: жара в Москве 10 июля побила температурный рекорд

До этого сообщалось, что ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в Москве в 2025 г. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса. На метеостанции Балчуг в центре города минимальная температура составила +23,4 градуса. Для сравнения, ночь с 9 на 10 июля 2024 г. также была очень теплой, с минимумом в +19 градусов.