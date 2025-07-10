Гидрометцентр: жара в Москве 10 июля побила температурный рекорд
В Москве зафиксирована рекордная температура для 10 июля: воздух прогрелся до +33,7 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура превысила 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 году», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По словам метеоролога, на метеостанции Балчуг температура достигла даже +35 градусов. Однако официальные рекорды фиксируются по данным станции на ВДНХ. Там температура ниже из-за особенностей городской застройки. Дело в том, что высотные дома в центре города накапливают солнечную энергию и передают ее приземному слою воздуха.
До этого сообщалось, что ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой в Москве в 2025 г. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса. На метеостанции Балчуг в центре города минимальная температура составила +23,4 градуса. Для сравнения, ночь с 9 на 10 июля 2024 г. также была очень теплой, с минимумом в +19 градусов.
6 июля стало известно, что из-за аномальной жары в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он действует с 15:00 мск 7 июля до 18:00 мск 10 июля.