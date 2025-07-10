Ночь с 9 на 10 июля была самой теплой в Москве в 2025 году
В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала года, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура не опускалась ниже +19,9 градуса.
При этом метеостанция Балчуг в центре Москвы, отметил Леус, показала, что минимальная температура составила +23,4 градуса. Как подчеркнуто в публикации, ночь с 9 на 10 июля 2024 г. тоже была очень теплой с минимумом в 19 градусов.
«День также обещает аномально высокую температуру – дневные показания термометров превысят климатическую норму на 8–9 градусов», – написал Леус о погоде 10 июля. Воздух может прогреться до +35 градусов, а день – стать самым теплым с начала 2025 г. Кроме того, специалист «Фобоса» предположил обновление суточного рекорда 1996 г., который составляет +33,4 градуса.
6 июля стало известно, что в Москве из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня. Он действует с 15:00 мск 7 июля до 18:00 мск 10 июля. В МЧС России жителям столицы порекомендовали в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.