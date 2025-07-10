Ночь с 9 на 10 июля была самой теплой в Москве в 2025 году

6 июля стало известно, что в Москве из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня. Он действует с 15:00 мск 7 июля до 18:00 мск 10 июля. В МЧС России жителям столицы порекомендовали в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.