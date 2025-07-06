В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня

6 июля МЧС России по Москве предупредило, что на следующей неделе в столице ожидается сильная жара. Жаркая погода будет сохраняться с 7 по 10 июля. В ведомстве рекомендовали москвичам в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени. Необходимо также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.