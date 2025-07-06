В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за сильной жары, прогнозируемой в ближайшие три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра России.
Собеседник агентства уточнил, что в столице ожидается очень высокая температура воздуха. В дневные часы в городе максимальная температура может достичь +30-33 градуса. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать с 15:00 мск 7 июля до 18:00 мск 10 июля.
6 июля МЧС России по Москве предупредило, что на следующей неделе в столице ожидается сильная жара. Жаркая погода будет сохраняться с 7 по 10 июля. В ведомстве рекомендовали москвичам в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени. Необходимо также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что 10 июля в Москве может быть побит температурный рекорд 1996 г., когда в этот день метеорологи зафиксировали потепление до +33,4 градуса. Синоптик уточнил, что такая жара будет недолгой, дожди с грозами и похолодание придут к следующим выходным. Согласно прогнозам, к середине июля температура воздуха понизится до климатической нормы.