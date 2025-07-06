МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

10 июля в Москве может быть побит температурный рекорд 1996 г., когда в этот день московские метеорологи зафиксировали потепление до +33,4 градуса, рассказал в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, такая жара будет недолгой, дожди с грозами и похолодание придут к следующим выходным. Ожидается, что к середине июля температура воздуха понизится до климатической нормы, добавил Тишковец.