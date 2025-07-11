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В Госдуму внесут законопроект о соцподдержке опекунов участников спецоперации

Ведомости

Законопроект, предусматривающий предоставление мер социальной поддержки опекунам, фактически воспитавшим погибших участников специальной военной операции, будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Об этом заявила вице-спикер палаты Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей. Ее слова передает ТАСС.

По словам Яровой, инициатива прорабатывалась по обращению законодательного собрания Республики Карелия. Она отметила, что получила поддержку от профильных федеральных министерств, и подчеркнула важность законодательного закрепления помощи для тех, кто «воспитал героев и делил с ними жизненный путь».

7 июля президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно закону, статус ветерана получат военнослужащие и иные лица, участвовавшие в действиях на этих территориях с момента их вхождения в состав России. Это позволит им воспользоваться предусмотренными мерами социальной поддержки.

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