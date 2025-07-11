В Госдуму внесут законопроект о соцподдержке опекунов участников спецоперации

7 июля президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно закону, статус ветерана получат военнослужащие и иные лица, участвовавшие в действиях на этих территориях с момента их вхождения в состав России. Это позволит им воспользоваться предусмотренными мерами социальной поддержки.