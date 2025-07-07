Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в четырех новых регионах РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, статус ветерана получат военнослужащие и иные лица, участвовавшие в действиях на этих территориях с момента их вхождения в состав России. Это позволит им воспользоваться предусмотренными мерами социальной поддержки.

2 июля СФ одобрил закон о присвоении статуса ветерана сотрудникам МЧС, занимавшимся разминированием в новых регионах. Если при исполнении обязанностей они получили ранения, контузии или увечья, им также будет присваиваться статус инвалида боевых действий.

Как пояснила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, право на статус ветерана смогут получить и гражданские лица, командированные в зону спецоперации. Для этого потребуются особые заслуги и стаж службы от шести месяцев. Порядок выдачи удостоверений определит правительство.

3 апреля Госдума приняла отдельный документ, предоставляющий статус ветеранов бойцам в Курской области. Он будет распространяться на военнослужащих и сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вторжение на территорию РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных