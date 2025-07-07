Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в четырех новых регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам спецоперации, выполнявшим задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, статус ветерана получат военнослужащие и иные лица, участвовавшие в действиях на этих территориях с момента их вхождения в состав России. Это позволит им воспользоваться предусмотренными мерами социальной поддержки.
2 июля СФ одобрил закон о присвоении статуса ветерана сотрудникам МЧС, занимавшимся разминированием в новых регионах. Если при исполнении обязанностей они получили ранения, контузии или увечья, им также будет присваиваться статус инвалида боевых действий.
Как пояснила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, право на статус ветерана смогут получить и гражданские лица, командированные в зону спецоперации. Для этого потребуются особые заслуги и стаж службы от шести месяцев. Порядок выдачи удостоверений определит правительство.
3 апреля Госдума приняла отдельный документ, предоставляющий статус ветеранов бойцам в Курской области. Он будет распространяться на военнослужащих и сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вторжение на территорию РФ.