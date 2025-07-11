«Оренбург» заменит «Торпедо» после исключения в сезоне РПЛ 2025/2026

Дело в том, что по итогам сезона 2024/2025 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, что не позволило клубу сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако ситуация изменилась после решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ за попытки организации договорных матчей.