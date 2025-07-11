«Оренбург» заменит «Торпедо» после исключения в сезоне РПЛ 2025/2026
Футбольный клуб «Оренбург» заменит «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Дело в том, что по итогам сезона 2024/2025 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, что не позволило клубу сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако ситуация изменилась после решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ за попытки организации договорных матчей.
10 июля КДК РФС принял решение дисквалифицировать «Торпедо», оштрафовав клуб на 5 млн руб. Владельцу команды Леониду Соболеву запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на пять лет. Директор клуба Валерий Скородумов получил десятилетний запрет на участие в футбольной деятельности.
Президент РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам манипулирования результатами матчей за пределами поля.