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ФК «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ 2025/26

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Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) решил исключить ФК «Торпедо» из числа участников Российской премьер‑лиги (РПЛ) 2025/26 гг. за попытки организации договорных матчей. Об этом сообщается на сайте РФС.

Кроме того, постановлено оштрафовать клуб на 5 млн руб. КДК также на пять лет запретил владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Директор Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет.

Президент РПЛ Александр Алаев, комментируя решение об исключении ФК «Торпедо», подчеркнул, что Российская премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями», – заявил Алаев.

20 июня МВД России возбудило уголовное дело против Соболева и Скородумова. Их задержали, в их домах и офисных помещениях прошли обыски. Фигурантам предъявили обвинение в трех преступлениях по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Следствие полагает, что весной 2025 г. задержанные предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, речь об обеспечении победы команды и назначении пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Таким образом фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр. Позже Соболев и Скородумов были арестованы.

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