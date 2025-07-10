ФК «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ 2025/26

20 июня МВД России возбудило уголовное дело против Соболева и Скородумова. Их задержали, в их домах и офисных помещениях прошли обыски. Фигурантам предъявили обвинение в трех преступлениях по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Следствие полагает, что весной 2025 г. задержанные предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, речь об обеспечении победы команды и назначении пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Таким образом фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр. Позже Соболев и Скородумов были арестованы.