Водолазы собрали 1262 тонны замазученного грунта после крушения танкеров

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута обнаружили у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня для ликвидации последствий загрязнения и организации необходимых мер реагирования.