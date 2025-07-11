Водолазы собрали 1262 тонны замазученного грунта после крушения танкеров
Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали 1262 т замазученного грунта после декабрьского крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
Сейчас в работах задействованы 167 водолазов. Из них 153 специалиста занимаются прибрежными работами, а 14 – выполняют задачи в море. При осмотрах водолазами фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано.
Специалисты продолжают работы по демонтажу надстройки судов – срезано уже более 230 из 245 м (94%). Данные работы планируется завершить до конца июля.
Кроме того, в доке порта в Новороссийске проводят укрупненную сборку металлоконструкций для коффердамов. В периметре затонувших танкеров погружено уже 16 свай из 48.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута обнаружили у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня для ликвидации последствий загрязнения и организации необходимых мер реагирования.