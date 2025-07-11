Мальчика, которого ударили об пол в «Шереметьево», выписали из больницы
Ребенка, которого мужчина ударил об пол в аэропорту «Шереметьево», выписали из больницы. Об этом РБК сообщили в минздраве Московской области.
В ведомстве уточнили, что мальчик уже может сам есть и пить, также к нему возвращается речь.
23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка в аэропорту «Шереметьево» и бросил его на пол с высоты своего роста. 26 июня Химкинский суд Москвы арестовал нападавшего до 24 августа.
Пострадавшего мальчика направили в Центр имени Рошаля. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале 26 июня, что он получил тяжелую травму, но все рефлексы и показатели пришли в норму.