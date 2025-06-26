Суд арестовал напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчину
Химкинский суд Москвы арестовал ударившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту «Шереметьево» Владимира Витикова до 24 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».
Его обвинили по ч. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он признал свою вину в ходе допроса, когда ему показали видео инцидента, передавал ТАСС.
По данным Следственного комитета РФ, 23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол.
Сам Витиков заявил, что состоял на учете в психиатрической больнице, поскольку ему поставлен диагноз «шизофрения».
Пострадавшего мальчика направили в Центр имени Рошаля. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале 26 июня, что он получил тяжелую травму, но все рефлексы и показатели пришли в норму. Врачи планируют постепенно снижать седативную поддержку, чтобы ребенок спокойно вышел из медикаментозного сна.