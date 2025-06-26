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Суд арестовал напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчину

Ведомости

Химкинский суд Москвы арестовал ударившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту «Шереметьево» Владимира Витикова до 24 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Его обвинили по ч. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он признал свою вину в ходе допроса, когда ему показали видео инцидента, передавал ТАСС.

По данным Следственного комитета РФ, 23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол.

Сам Витиков заявил, что состоял на учете в психиатрической больнице, поскольку ему поставлен диагноз «шизофрения».

Пострадавшего мальчика направили в Центр имени Рошаля. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале 26 июня, что он получил тяжелую травму, но все рефлексы и показатели пришли в норму. Врачи планируют постепенно снижать седативную поддержку, чтобы ребенок спокойно вышел из медикаментозного сна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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