Суд арестовал напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчину

Пострадавшего мальчика направили в Центр имени Рошаля. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале 26 июня, что он получил тяжелую травму, но все рефлексы и показатели пришли в норму. Врачи планируют постепенно снижать седативную поддержку, чтобы ребенок спокойно вышел из медикаментозного сна.