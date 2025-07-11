Фигуранта дела о насилии экстрадировали из России в Латвию
Россия выдала Латвии гражданина одной из среднеазиатских республик, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурант обвиняется в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней. По данным зарубежных правоохранительных органов, в апреле 2021 г. злоумышленник в Риге уговорил 12-летнюю девочку сесть к нему в машину возле казино. Зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее тяжкое преступление против половой неприкосновенности. После инцидента фигурант скрылся за пределами Латвии и был объявлен в международный розыск в 2024 г.
В июле прошлого года его задержали в Москве.
Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого, и он был передан представителям правоохранительных органов Латвии в пункте пропуска Бурачки – Терехово.
8 июля посольство РФ в США потребовало информацию об экстрадированном из Польши россиянине, обвиняемом в легализации преступных средств.