Фигуранта дела о насилии экстрадировали из России в Латвию

Фигурант обвиняется в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней. По данным зарубежных правоохранительных органов, в апреле 2021 г. злоумышленник в Риге уговорил 12-летнюю девочку сесть к нему в машину возле казино. Зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее тяжкое преступление против половой неприкосновенности. После инцидента фигурант скрылся за пределами Латвии и был объявлен в международный розыск в 2024 г.