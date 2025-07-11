В херсонских Алешках пятиэтажка обрушилась после авиаудара ВСУ

В 16:32 Сальдо публиковал в своем Telegram-канале предупреждение о том, что в Скадовском МО объявлена ракетная опасность. Сообщалось, что оперативные службы приведены в повышенную готовность. Местных жителей просили соблюдать спокойствие и быть внимательными.