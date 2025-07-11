В херсонских Алешках пятиэтажка обрушилась после авиаудара ВСУ

В херсонских Алешках пятиэтажка обрушилась после авиаудара ВСУПод завалами находятся люди
В городе Алешки Херсонской области в результате авиаудара украинских военных обрушился жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Точные данные о числе пострадавших и разрушениях уточняются. На место происшествия прибыли оперативные службы.
В 16:32 Сальдо публиковал в своем Telegram-канале предупреждение о том, что в Скадовском МО объявлена ракетная опасность. Сообщалось, что оперативные службы приведены в повышенную готовность. Местных жителей просили соблюдать спокойствие и быть внимательными.
6 июля глава Херсонской области сообщал о почти полном уничтожении поликлиники в Новой Каховке в результате украинской атаки. Тогда жертв не было, но один охранник получил контузию.