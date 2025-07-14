Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Госдума рассмотрит введение дополнительных пошлин для мигрантов

Нововведения позволят увеличить поступление средств в бюджет и усилить контроль за иностранцами
Ведомости

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть на текущей неделе законопроекты, устанавливающие дополнительные госпошлины для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что большинство иностранцев приезжают в Россию ради заработка. Граждане невизовых стран получают патент за 8000-10 000 руб. в месяц. Он действует максимум год. Затем им нужно заново пройти процедуру получения патента. Что касается мигрантов из визовых стран, то они оформляют разрешение на работу.

В нижней палате рассмотрят проекты о введении дополнительных пошлин для мигрантов в размере 4200 руб. за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства, а также за продление срока действия разрешения на работу. Кроме того, дополнительные 2100 руб. будут предусмотрены за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений.

Также предлагается установить или увеличить ряд других госпошлин для мигрантов. В том числе за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за его регистрацию по месту жительства в России, за продление срока временного пребывания в РФ, а также за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

10 июля в Минтруде опровергли информацию о планах России привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии, чтобы компенсировать дефицит высококвалифицированных кадров. В ведомстве уточнили, что по квоте в 2025 г. из Индии могут приехать 71 817 трудовых мигрантов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных