Госдума рассмотрит введение дополнительных пошлин для мигрантов

Госдума рассмотрит введение дополнительных пошлин для мигрантовНововведения позволят увеличить поступление средств в бюджет и усилить контроль за иностранцами
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть на текущей неделе законопроекты, устанавливающие дополнительные госпошлины для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы обратил внимание, что большинство иностранцев приезжают в Россию ради заработка. Граждане невизовых стран получают патент за 8000-10 000 руб. в месяц. Он действует максимум год. Затем им нужно заново пройти процедуру получения патента. Что касается мигрантов из визовых стран, то они оформляют разрешение на работу.
В нижней палате рассмотрят проекты о введении дополнительных пошлин для мигрантов в размере 4200 руб. за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства, а также за продление срока действия разрешения на работу. Кроме того, дополнительные 2100 руб. будут предусмотрены за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений.
Также предлагается установить или увеличить ряд других госпошлин для мигрантов. В том числе за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за его регистрацию по месту жительства в России, за продление срока временного пребывания в РФ, а также за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.
10 июля в Минтруде опровергли информацию о планах России привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии, чтобы компенсировать дефицит высококвалифицированных кадров. В ведомстве уточнили, что по квоте в 2025 г. из Индии могут приехать 71 817 трудовых мигрантов.