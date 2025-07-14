Госдума рассмотрит введение дополнительных пошлин для мигрантов

Также предлагается установить или увеличить ряд других госпошлин для мигрантов. В том числе за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за его регистрацию по месту жительства в России, за продление срока временного пребывания в РФ, а также за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.