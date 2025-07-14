На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1700 автомобилей

1 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республику в первом полугодии 2025 г. посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. По его словам, в июне регион принял порядка 830 000 отдыхающих. Основной поток туристов – 59% – прибыл на полуостров через Крымский мост на автомобилях и автобусах. Еще 29% путешественников добрались до Крыма на поездах, 12% – через территорию исторических регионов.