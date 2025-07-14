На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1700 автомобилей
В очередях на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи утром 14 июля скопились суммарно 1760 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 10:00 мск ожидание в очереди со стороны Тамани составляет более трех часов, со стороны Керчи – около двух часов.
Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась в 02:00 мск. Тогда проезда по мосту ожидали 160 транспортных средств. Постепенно очередь увеличивалась. Со стороны Керчи автомобили скопились в 07:00 мск.
1 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республику в первом полугодии 2025 г. посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. По его словам, в июне регион принял порядка 830 000 отдыхающих. Основной поток туристов – 59% – прибыл на полуостров через Крымский мост на автомобилях и автобусах. Еще 29% путешественников добрались до Крыма на поездах, 12% – через территорию исторических регионов.