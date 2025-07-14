Умер режиссер и актер Юрий Мороз

Умер режиссер и актер Юрий МорозЕму было 68 лет
Российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз скончался. Об этом актер Дмитрий Харатьян сообщил телеканалу «Россия Культура».
Режиссеру было 68 лет.
Мороз родился в Краснодоне Ворошиловградской (ныне Луганской) области 29 сентября 1956 г. Являлся выпускником Школы-студии МХАТ и режиссерского факультета ВГИКа. С 1979 по 1987 г. был актером Московского театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). Дебютировал в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известен по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Выступил режиссером в сериалах «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и др.
В 1993 г. стал президентом Ассоциации молодых кинематографистов. Являлся членом правления киностудии им. Горького.
Юрий Мороз был женат на актрисе Марине Левтовой, которая скончалась от черепно-мозговой травмы в 2000 г. В этом браке родилась дочь Дарья Мороз (1983), ставшая актрисой и режиссером.
Его второй супругой стала актриса Виктория Исакова. Также Юрий Мороз является крестным отцом Ивана Харатьяна – сына актера Дмитрия Харатьяна.