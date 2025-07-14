СК возбудил дело в отношении блогера Subo из-за уклонения от уплаты налогов

По данным следствия, с 2020 по 2022 г. они создали схему уклонения от налогообложения. В результате в доход государства не поступило более 50 млн руб. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн руб., полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн руб.