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СК возбудил дело в отношении блогера Subo из-за уклонения от уплаты налогов

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело в отношении блогера Subo (настоящее имя – Субхан Мамедов) по ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства по Московской области.

Обвинения в совершении аналогичных преступлений предъявлены также брату и отцу Мамедова.

По данным следствия, с 2020 по 2022 г. они создали схему уклонения от налогообложения. В результате в доход государства не поступило более 50 млн руб. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн руб., полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн руб.

Сейчас родственникам блогера избрана мера пресечения, а самого Мамедова объявили в розыск.

24 июня Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимательницу Валерию Федякину (псевдоним «Битмама») к семи годам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Федякина обвиняется по четырем эпизодам преступления с ущербом на общую сумму в 2,2 млрд руб. По данным следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность. Впоследствии она присваивала себе вложенные средства.

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