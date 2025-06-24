Суд приговорил к семи годам за мошенничество блогера «Битмама» Федякину

Как пишет агентсво, уголовное дело в отношении Федякиной возбудили по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Ее арестовали в конце 2023 г. Во время пребывания в СИЗО она родила дочь, которая сейчас находится вместе с обвиняемой в изоляторе.