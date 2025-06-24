Суд приговорил к семи годам за мошенничество блогера «Битмама» Федякину
Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимательницу Валерию Федякину (псевдоним «Битмама») к семи годам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердила «Ведомостям» адвокат подсудимой Юлия Волоцкая.
Федякина обвиняется по четырем эпизодам преступления с ущербом на общую сумму в 2,2 млрд руб. По данным следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность. Впоследствии она присваивала себе вложенные средства.
Волоцкая добавила, что приговор будет обжалован в будущем.
По данным ТАСС, прокурор просил приговорить Федякину к 10 годам колонии. Защита же настаивала на оправдании подсудимой. Сама предпринимательница вину не признала, заявив, что стала жертвой мошенников.
Как пишет агентсво, уголовное дело в отношении Федякиной возбудили по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Ее арестовали в конце 2023 г. Во время пребывания в СИЗО она родила дочь, которая сейчас находится вместе с обвиняемой в изоляторе.
21 июня Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.