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Суд приговорил к семи годам за мошенничество блогера «Битмама» Федякину

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимательницу Валерию Федякину (псевдоним «Битмама») к семи годам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердила «Ведомостям» адвокат подсудимой Юлия Волоцкая.

Федякина обвиняется по четырем эпизодам преступления с ущербом на общую сумму в 2,2 млрд руб. По данным следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность. Впоследствии она присваивала себе вложенные средства.

Волоцкая добавила, что приговор будет обжалован в будущем.

По данным ТАСС, прокурор просил приговорить Федякину к 10 годам колонии. Защита же настаивала на оправдании подсудимой. Сама предпринимательница вину не признала, заявив, что стала жертвой мошенников.

Как пишет агентсво, уголовное дело в отношении Федякиной возбудили по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Ее арестовали в конце 2023 г. Во время пребывания в СИЗО она родила дочь, которая сейчас находится вместе с обвиняемой в изоляторе.

21 июня Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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