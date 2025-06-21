Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Срок меры пресечения агентство не уточнило.
Предыдущий срок домашнего ареста истекал 24 июня. Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Она была задержана 7 марта на территории Краснодарского края и доставлена в Москву на следующий день.
По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.