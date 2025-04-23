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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Ведомости

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест на два месяца до 24 июня 2025 г.», – заявила судья.

Предыдущий срок домашнего ареста истекал 24 апреля. Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Она была задержана 7 марта на территории Краснодарского края и доставлена в Москву на следующий день.

По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. По последней статье блогеру предъявлено обвинение, и она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.

Митрошина позиционирует себя как профессиональный блогер и эксперт по продажам в личных блогах. Ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывает 2,7 млн подписчиков, YouTube-канал – 426 000, Telegram-канал – 194 000, а страница во «В контакте» с подкастами и ссылками на курсы – 150 000 подписчиков.

Оборот продаж в Instagram за 2021 г. она оценила в 303 млн руб. По ее словам, она начала заниматься блогерской деятельностью с 2017 г. Ее книга «Продвижение личных блогов в Instagram», опубликованная в 2019 г., разошлась тиражом не менее 100 000 экземпляров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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