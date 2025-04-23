Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест на два месяца до 24 июня 2025 г.», – заявила судья.
Предыдущий срок домашнего ареста истекал 24 апреля. Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Она была задержана 7 марта на территории Краснодарского края и доставлена в Москву на следующий день.
По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. По последней статье блогеру предъявлено обвинение, и она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.
Митрошина позиционирует себя как профессиональный блогер и эксперт по продажам в личных блогах. Ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывает 2,7 млн подписчиков, YouTube-канал – 426 000, Telegram-канал – 194 000, а страница во «В контакте» с подкастами и ссылками на курсы – 150 000 подписчиков.
Оборот продаж в Instagram за 2021 г. она оценила в 303 млн руб. По ее словам, она начала заниматься блогерской деятельностью с 2017 г. Ее книга «Продвижение личных блогов в Instagram», опубликованная в 2019 г., разошлась тиражом не менее 100 000 экземпляров.