Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Оборот продаж в Instagram за 2021 г. она оценила в 303 млн руб. По ее словам, она начала заниматься блогерской деятельностью с 2017 г. Ее книга «Продвижение личных блогов в Instagram», опубликованная в 2019 г., разошлась тиражом не менее 100 000 экземпляров.