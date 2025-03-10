Суд отправил под домашний арест блогера Митрошину

В материалах дела отсутствуют достоверные сведения о том, что обвиняемая намеренно избегала участия в следственных действиях, добавил Мушаилов. «Также необходимо учитывать, что у обвиняемой нет судимостей, она имеет постоянное место жительства и прочные социальные связи. Это говорит о том, что избрание более мягкой меры пресечения возможно без ущерба для хода расследования», – уточнил адвокат. По его мнению, мера пресечения в виде заключения под стражу является чрезмерной и необоснованной. По версии СК, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в столице РФ.