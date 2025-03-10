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Суд отправил под домашний арест блогера Митрошину

Она признала вину в полном объеме и выплатила налоговой 666 млн рублей
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чертановский суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогера Александра Митрошиной, передает корреспондент «Ведомостей». Блогера поместили под домашний арест до 24 апреля.

Согласно постановлению суда, ей запрещено общаться с соучастниками по делу за исключением близких родственников, а также запрещено пользоваться средствами связи.

В ходе заседания следователь настаивал, что Митрошину необходимо заключить под стражу. По его мнению, блогер может скрыться и воспрепятствовать расследованию. При этом, заметил следователь, вину в инкриминируемом преступлении в ходе допроса Митрошина признала в полном объеме. Сама обвиняемая заявила суду, что скрываться не намерена.

«Я действительно признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу», – сказала она.

В настоящий момент у Митрошиной перед налоговой нет никаких долгов, отметил ее защитник Михаил Мушаилов. По его словам, блогер прилетела в Россию, поскольку следствие ее не искало и не уведомляло об этом. Всего Митрошина заплатила в бюджет 666 млн руб., сказал адвокат. Более того, уточнил Мушаилов, для уплаты недоимки свыше 200 млн руб., Митрошина продала все свое имущество в России.

Представитель прокуратуры в заседании указал на процессуальные нарушения: «повестки Митрошиной не направлялись, а розыск оформлен датой 7 марта – то есть в день ее задержания».

В материалах дела отсутствуют достоверные сведения о том, что обвиняемая намеренно избегала участия в следственных действиях, добавил Мушаилов. «Также необходимо учитывать, что у обвиняемой нет судимостей, она имеет постоянное место жительства и прочные социальные связи. Это говорит о том, что избрание более мягкой меры пресечения возможно без ущерба для хода расследования», – уточнил адвокат. По его мнению, мера пресечения в виде заключения под стражу является чрезмерной и необоснованной. По версии СК, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в столице РФ.

Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы.

Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости

О задержании блогера в Краснодарском крае стало известно 7 марта. Позднее следователи доставили Митрошину в Москву для допроса. Уголовное дело в отношении Митрошиной было возбуждено в марте 2023 г. В мае она сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.

В запрещенной на территории России социальной сети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) у Митрошиной более 2,5 млн подписчиков. У блогера также есть два канала на YouТube и другие активные соцсети. Митрошина не раз признавалась, что не уделила должное внимание бухгалтерии, и пыталась погасить накопившийся долг перед ФНС. В 2022 г. Митрошина переехала жить в ОАЭ (Дубай), где открыла свою танцевальную школу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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