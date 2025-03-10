Кто такая Александра Митрошина

Кто такая Александра МитрошинаБлогер отправлена под домашний арест по делу о легализации денежных средств
За что преследуют Митрошину
Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта и на следующий день доставлена в Москву. По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в Москве (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По последней статье ей и предъявлено обвинение, блогер признала вину в полном объеме. Как сообщал ТАСС, Митрошина легализовала около 60,2 млн руб.
Дело об уклонении от уплаты налогов против Митрошиной было возбуждено еще в марте 2023 г. По версии следствия, с октября 2020 г. по май 2022 г. блогер, используя упрощенную систему налогообложения, заработала на продажах курсов свыше предусмотренного лимита в 150 млн руб., но на общую схему налогообложения переходить не захотела. Вместо этого она, утверждал СК, использовала для обхода аффилированные и контролируемые ею ИП.
В мае 2023 г. блогер сообщила о выплате налоговой 127 млн руб., добавив, что всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии». В июле ФНС разблокировала ее счета.
Митрошина родилась 27 июня 1994 г. в Петрозаводске, окончила журфак МГУ, а позже – магистратуру «медиапроизводство в креативных индустриях» НИУ ВШЭ. Во время учебы писала колонки на сайте Mail.ru и была ведущей на радио, позже решила полностью сконцентрироваться на блоге в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который вела с 2011 г.
Проекты Митрошиной
Сама Митрошина называет себя профессиональным блогером и экспертом по продажам в личном блоге. На страницу Митрошиной в Instagram подписано 2,7 млн человек, на YouTube–канал – 426 000 человек, на Telegram-канал – 194 000, а на страницу во «ВКонтакте» с подкастами и ссылками на курсы – 150 000. Свой оборот продаж в Instagram за 2021 г. 18 марта 2022 г. (за три дня до запрета деятельности Instagram в РФ судом) она оценила в 303 млн руб. По ее словам, заниматься блогом и обучением работе с Instagram она начала с 2017 г., а ее книгу «Продвижение личных блогов в Instagram», опубликованную в 2019 г., купили не менее 100 000 человек.
В интервью Forbes в октябре 2023 г. Митрошина говорила, что по итогам 2020 г. рекламные доходы в Instagram удвоились по сравнению с 2019 г., а в 2021 г. – снова удвоились. Тогда, по ее словам, и начались «многочисленные налоговые проверки». На интерес рекламодателей проблемы с налоговой не повлияли, отмечала она. В марте 2022 г. Митрошина переехала в Дубай, там у нее есть своя школа танцев Moova и студия подкастов. «Вообще я не собиралась переезжать в Дубай – просто приехала и так получилось, что осталась», – говорила она в интервью Forbes. По оценке Митрошиной, 70-80% ее аудитории проживает в России, и рекламодатели тоже «приходят российские, – в том числе локальные бренды». В том интервью блогер также рассказала об идее создания мобильного приложения для блогеров, которое «облегчило бы выполнение задач, связанных с налогами».
Главные проекты Митрошиной – подкаст «Матерь бложья» (72 выпуска, последний вышел 5 августа 2024 г.) и курс по личному бренду и запускам «Инсталогия» (стоит от 110 000 до 1 млн руб. в зависимости от программы). В ее соцсетях также предлагаются курс по продвижению блога на YouTube и бесплатный мини-курс – в Instagram (сейчас оба недоступны). У Митрошиной также есть мобильное приложение–трекер привычек Move Up Habit Tracker на русском и английском языках (средняя оценка на российском App Store – 3,7 балла из 5, на Google Play недоступно).
По данным селлера рекламы «Авторские медиа», среднее количество просмотров в Instagram Митрошиной достигает почти 5 млн, ее основная аудитория – молодые self-made женщины. Пост в Instagram стоит 4,6-7 млн руб., а в Telegram – 500 000 руб.
В 2022 г. Митрошина вошла в число номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», но в итоговый список не вошла.