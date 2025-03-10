Кто такая Александра Митрошина

В интервью Forbes в октябре 2023 г. Митрошина говорила, что по итогам 2020 г. рекламные доходы в Instagram удвоились по сравнению с 2019 г., а в 2021 г. – снова удвоились. Тогда, по ее словам, и начались «многочисленные налоговые проверки». На интерес рекламодателей проблемы с налоговой не повлияли, отмечала она. В марте 2022 г. Митрошина переехала в Дубай, там у нее есть своя школа танцев Moova и студия подкастов. «Вообще я не собиралась переезжать в Дубай – просто приехала и так получилось, что осталась», – говорила она в интервью Forbes. По оценке Митрошиной, 70-80% ее аудитории проживает в России, и рекламодатели тоже «приходят российские, – в том числе локальные бренды». В том интервью блогер также рассказала об идее создания мобильного приложения для блогеров, которое «облегчило бы выполнение задач, связанных с налогами».