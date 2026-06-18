Суд приговорил блогера Митрошину к трем годам лишения свободы условно

Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, именно эти сделки использовались для легализации более 127 млн руб., которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов.