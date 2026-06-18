Суд приговорил блогера Митрошину к трем годам лишения свободы условно
Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Решение было оглашено в присутствии участников процесса, сообщили в суде.
Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 000 руб. Помимо условного наказания и штрафа, суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В доход государства обращены денежные средства на сумму 115 млн руб.
Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, именно эти сделки использовались для легализации более 127 млн руб., которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов.
В декабре 2025 г. Митрошина частично признала вину. «Я не могла предположить, что мои действия по продаже моих объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств», – сказала она в ходе заседания. Блогер подчеркнула, что не скрывала сделки и денежные переводы с личных счетов.
Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально по этой статье ей могли назначить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств.