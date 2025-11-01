Расследование дела блогера Митрошиной завершено
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве завершили расследование дела блогера Александры Митрошиной об отмывании денежных средств. Оно направлено в суд.
Митрошину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.
По данным следствия, Митрошина получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Чтобы придать видимость законности владения деньгами, она легализовала часть из них, приобретая недвижимость в Москве.
Основу доказательной базы расследования составили показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотра предметов и документов, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, которые были запрошены и предоставлены свидетелями.
На начальном этапе расследования Митрошина признала свою вину в совершении преступления, но затем изменила показания, признавшись лишь частично, сообщили в СК.
Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае и доставили в Москву на следующий день. Сообщалось, что сумма средств, легализованных блогером, составила около 60,2 млн руб.
В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной домашний арест по делу о легализации денежных средств. До этого следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, однако прекратили его после погашения части долга.