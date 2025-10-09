Газета
ФНС попросила признать блогера Митрошину банкротом

Ведомости

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве подала в Арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств. Сумма задолженности составляет 210,7 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Инстанция определила оставить заявление о признании должника банкротом без движения.

7 октября в Telegram-каналах распространились сведения о подаче Митрошиной заявления в столичный Арбитражный суд о признании ее банкротом. В тот же день адвокат блогера Михаил Мушаилов опроверг эту информацию.

В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной домашний арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, однако прекратили его после погашения части долга.

Блогер была задержана 7 марта в Краснодарском крае и доставлена в Москву на следующий день. Следствие полагает, что Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.

