ФНС попросила признать блогера Митрошину банкротом

Блогер была задержана 7 марта в Краснодарском крае и доставлена в Москву на следующий день. Следствие полагает, что Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.