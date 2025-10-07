Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Адвокат Митрошиной опроверг подачу заявления о банкротстве

Ведомости

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денежных средств, не подавала заявление на признание ее банкротом, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова.

«Никакого заявления о банкротстве в Арбитражный суд моя подзащитная Митрошина не подавала, сведения, которые распространяются на этот счет в интернете и СМИ, не соответствуют действительности», – подчеркнул представитель защиты.

7 октября в Telegram-каналах распространились сведения о подаче указанного заявления в столичный Арбитражный суд.

В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет. До этого следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, однако прекратили его после погашения части долга.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь