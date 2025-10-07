Адвокат Митрошиной опроверг подачу заявления о банкротстве

В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет. До этого следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, однако прекратили его после погашения части долга.