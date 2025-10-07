Адвокат Митрошиной опроверг подачу заявления о банкротстве
Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денежных средств, не подавала заявление на признание ее банкротом, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Митрошиной Михаила Мушаилова.
«Никакого заявления о банкротстве в Арбитражный суд моя подзащитная Митрошина не подавала, сведения, которые распространяются на этот счет в интернете и СМИ, не соответствуют действительности», – подчеркнул представитель защиты.
7 октября в Telegram-каналах распространились сведения о подаче указанного заявления в столичный Арбитражный суд.
В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет. До этого следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, однако прекратили его после погашения части долга.