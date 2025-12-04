Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денежных средств

Ведомости

Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском суде Москвы частично признала вину по уголовному делу о легализации денежных средств, передает ТАСС.

«Я признаю свою вину частично. Я не могла предположить, что мои действия по продаже моих объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств», – сказала она.

По словам Митрошиной, она также не скрывала сделки и денежные переводы с личных счетов. Кроме того, обвиняемая отметила, что погасила все налоговые недоимки и пени к моменту заведения текущего уголовного дела.

Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально Митрошиной грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Часть этих средств она легализовывала, приобретая недвижимость в Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте