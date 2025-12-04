Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денежных средств

Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально Митрошиной грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Часть этих средств она легализовывала, приобретая недвижимость в Москве.