Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денежных средств
Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском суде Москвы частично признала вину по уголовному делу о легализации денежных средств, передает ТАСС.
«Я признаю свою вину частично. Я не могла предположить, что мои действия по продаже моих объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств», – сказала она.
По словам Митрошиной, она также не скрывала сделки и денежные переводы с личных счетов. Кроме того, обвиняемая отметила, что погасила все налоговые недоимки и пени к моменту заведения текущего уголовного дела.
Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально Митрошиной грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Часть этих средств она легализовывала, приобретая недвижимость в Москве.