В Кремле приветствуют желание графа Шереметева переселиться в Россию

12 июля посольство России во Франции передало в Москву по соответствующим каналам письмо графа Пьера Шереметева к президенту РФ Владимиру Путину. Граф попросил российского лидера о содействии в возвращении на историческую родину. В дипмиссии подчеркивали, что Шереметев внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. В том числе на протяжении многих лет граф возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.