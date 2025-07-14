В Кремле приветствуют желание графа Шереметева переселиться в Россию
Желание проживающего во Франции графа Петра Шереметева переехать в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили о том, считают ли в Кремле тенденцию возвращения белоэмигрантов из Европы в Россию свидетельством того, что в Европе не все в порядке.
«Ну, в порядке или не в порядке [дела в Европе], это, наверное, не нам судить. Наш соотечественник изъявил такое желание. Конечно, это можно только приветствовать», – сказал Песков.
12 июля посольство России во Франции передало в Москву по соответствующим каналам письмо графа Пьера Шереметева к президенту РФ Владимиру Путину. Граф попросил российского лидера о содействии в возвращении на историческую родину. В дипмиссии подчеркивали, что Шереметев внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. В том числе на протяжении многих лет граф возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.