Посольство РФ во Франции передало Путину письмо графа Шереметева
Посольство России во Франции передало в Москву по соответствующим каналам письмо графа Пьера Шереметева, адресованное президенту Владимиру Путину, с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве уточнили, что поддерживают тесные связи с Шереметевым. Он внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. В частности, на протяжении многих лет граф возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.
8 июля «Российская газета» опубликовала текст письма Шереметьева на имя Путина. В нем говорится, что старший потомок из рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца графа Петра Шереметева и вернуться в Россию, чтобы провести в стране остаток своих дней и упокоиться в земле предков. Шереметев также выразил желание перевезти в свое имущество и коллекции и попросил у главы государства содействия.
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил RTVI, что ему не известно об обращении Шереметьева к Путину и пока письмо в Кремль не дошло.