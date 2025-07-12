Посольство РФ во Франции передало Путину письмо графа Шереметева

8 июля «Российская газета» опубликовала текст письма Шереметьева на имя Путина. В нем говорится, что старший потомок из рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца графа Петра Шереметева и вернуться в Россию, чтобы провести в стране остаток своих дней и упокоиться в земле предков. Шереметев также выразил желание перевезти в свое имущество и коллекции и попросил у главы государства содействия.