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Посольство РФ во Франции передало Путину письмо графа Шереметева

Ведомости

Посольство России во Франции передало в Москву по соответствующим каналам письмо графа Пьера Шереметева, адресованное президенту Владимиру Путину, с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве уточнили, что поддерживают тесные связи с Шереметевым. Он внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. В частности, на протяжении многих лет граф возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.

8 июля «Российская газета» опубликовала текст письма Шереметьева на имя Путина. В нем говорится, что старший потомок из рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца графа Петра Шереметева и вернуться в Россию, чтобы провести в стране остаток своих дней и упокоиться в земле предков. Шереметев также выразил желание перевезти в свое имущество и коллекции и попросил у главы государства содействия.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил RTVI, что ему не известно об обращении Шереметьева к Путину и пока письмо в Кремль не дошло.

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