Украина принудительно эвакуировала жителей 14 сел на границе с ДНР
В 14 селах Днепропетровской области на границе с Донецкой народной республикой (ДНР) провели принудительную эвакуацию. Об этом сообщили представители организации «Подснежник» в эфире украинского телеканала ТСН.
Сотрудники «Подснежника» вывезли около 2000 человек, в том числе всех несовершеннолетних. Собеседник телеканала отметил, что представители организации уже не могут попасть в несколько населенных пунктов на границе.
Первые российские военнослужащие пересекли административную границу Днепропетровской области 20 мая. 7 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над первым населенным пунктом в Днепропетровской области – селом Дачное.